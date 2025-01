Gimenez in, Morata out

Il Milan punta Gimenez, il calciomercato dei rossoneri si infiamma. L’attaccante del Feyenoord obiettivo numero 1 del Milan con Lucca possibile alternativa anche se non è da escludere l’arrivo di entrambi gli attaccanti. Una giornata intensa quella in programma per i dirigenti rossoneri ed un mercato in evoluzione.