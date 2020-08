Calciomercato, il Real Madrid offre 100 milioni per Dybala

Dybala, il Real Madrid fa sul serio

Il Real Madrid punta forte su Dybala, voci provenienti dalla Spagna vogliono il club blancos deciso a regalarsi il 10 della Juventus. Offerta monstre per convincere la dirigenza bianconera, uno tra Isco e Toni Kroos più conguaglio economico per una cifra complessiva vicina ai 100 milioni di euro. Difficile che la Juve decida di privarsi dell’attaccante argentino, ma di fronte ad una cifra folle tutto diventa possibile. Molto dipenderà dalla volontà di Cristiano Ronaldo, qualora il portoghese dovesse clamorosamente decidere di andar via la cessione di Dybala diventerebbe di conseguenza impossibile, in caso contrario il passaggio al Real potrebbe diventare realtà.