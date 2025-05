Mentre il tecnico croato ha provocato, il suo procuratore ha provato a risanare la situazione evitando che potesse scatenarsi un incendio, andando a smentire il suo stesso assistito.Insomma, comunque la si voglia vedere, un bel pasticcio è stato già fatto. Tudor è stato confermato per il Mondiale per Club, ma la Juve sta già lavorando per il futuro. Il cambio in panchina, al di là della parentesi del Mondiale per Club, è già deciso, a Torino si attende solo che a Napoli si consumi il divorzio tra De Laurentiis e Conte.

Il ritorno a Torino del tecnico campione d’Italia è un forte desiderio. Alcuni lo avrebbero voluto in panchina già per la competizione che si terrà negli USA, ma bisognerà attendere. Antonio Conte avrà carta bianca, con lui lavoreranno anche Chiellini e ci sarà un probabile ritorno in società di Bonucci e Barzagli, da sempre uomini di fiducia di Conte.