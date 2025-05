Le voci di una richiesta di cessione da parte di Mile Svilar alla Roma erano false, tutto smentito dalla società giallorossa. Al momento ancora tiene banco il futuro di Mile Svilar, da Trigoria fanno sapere che c’è ottimismo per il rinnovo.

Roma, vicini al rinnovo con Svilar, ma occhio alle big d’Europa

Non c’è ancora un nuovo accordo sul prolungamento di contratto per l’estremo difensore della Roma. Ma non è neanche vero che non stanno trattando per trovare il giusto accordo tra le parti. Le parole che arrivano da Trigoria: “Ranieri e il direttore Ghisolfi hanno sempre detto che Mile è il futuro della Roma e non lo vogliamo cedere. Presto verrà presentata anche una terza offerta”.

Svilar al momento guadagna 900 mila euro all’anno, troppo pochi per un portiere del suo livello, soprattutto dopo la grande stagione appena arrivata al termine. Il suo procuratore ha chiesto un rinnovo che prevede un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione. La Roma riflette sulla richiesta e in realtà aveva offerto due milioni di euro più bonus. Mentre la società capitolina si prepara a rilanciare con la terza offerta, i club più forti d’Europa sono pronti a portare via il portiere dalla capitale. Forte l’interesse da parte del Manchester City, del Bayern Monaco e dello United.