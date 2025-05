Panchine Torino e Palermo: che intrecci! Vanoli più che un’idea per i rosanero, Gattuso piace al Toro

Le panchine di Torino e Palermo scottano

Torino e Palermo nelle ultime ore hanno molte similitudini, se Dionisi è quasi certo di essere esonerato, a Torino anche per Vanoli potrebbe essere giunto il momento dei saluti. Il rapporto tra Cairo e l’ex Venezia è ai minimi termini, e per questo nelle prossime ore potrebbe esserci il clamoroso addio, con la dirigenza granata che pensa come possibili sostituti a Farioli, Gattuso, Gilardino o Tedesco.

A Palermo ormai all’addio a Dionisi manca solo l’ufficialità, la dirigenza rosanero vuole dare la panchina ad un uomo vincente per tentare l’assalto alla Serie A. Gilardino e Vanoli sono opzioni credibili, Inzaghi alla fine potrebbe seguire il cuore e restare a Pisa.