Ad Appiano Gentile è il momento di cambiare. Cristian Chivu ha dato qualche sua indicazione per il prossimo calciomercato Inter. Il fascicolo è già lì, sulla scrivania dei dirigenti a Viale della Liberazione. Il nome che l’allenatore rumeno ha tirato fuori è quello di Moussa Diaby.

Calciomercato Inter, Chivu chiede Diaby

Non è una novità per i dirigenti dell’Inter. Il nome di Moussa Diaby torna semplicemente d’attualità dopo l’inseguimento di gennaio scorso. Moussa Diaby, vecchia conoscenza del nostro calcio (Crotone) ora in Arabia Saudita. L’esterno francese è l’elemento che manca ai nerazzurri: è veloce, capace di allargare il gioco, puntare l’uomo e creare superiorità.

Non è una novità, Diaby è stato vicino all’Inter già a gennaio, purtroppo l’Al Ittihad non ha potuto privarsene perché ha perso due giocatori importanti e non poteva lasciar partire il francese. Nella prossima estate, l’ex Bayer Leverkusen e Aston Villa potrebbe arrivare a Milano perché in Arabia Saudita lo spazio sarà poco visto che gli arabi hanno intenzione di rinforzare la rosa. L’Inter, che a gennaio aveva messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni a 35 milioni, potrebbe ripetersi anche in estate. Tutto dipende dalle intenzioni degli arabi pronti ad accogliere Salah in uscita dal Liverpool.