Il calciomercato Roma pensa al futuro. Il possibile addio di Mile Svilar apre verso nuovi nomi. Il portiere, uno dei più ricercati sul mercato, potrebbe essere uno dei sacrificabili per il fairplay. Intanto mezza Europa ha messo gli occhi su di lui, la Roma pensa anche a come sostituirlo. Spuntano due nomi importanti: Vicario e Carnesecchi.

Calciomercato Roma, per il futuro l’idea cade su Vicario o Carnesecchi

Nonostante Mile Svilar e la Roma abbiano un rapporto che poggia su basi solide, il possibile addio è dietro l’angolo. L’estremo difensore belga è uno dei top player giallorossi, che difficilmente vorranno privarsene in estate. L’incognita, però, è rappresentata dalla necessità di fare cassa entro il 30 giugno.

Nonostante Mile Svilar non abbia intenzione di lasciare Roma, i giallorossi hanno bisogno di fare cassa e se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile il portiere belga potrebbe essere potrebbe uno dei sacrificabili per rispettare i paletti del fair play finanziario. Per far fronte all’addio, la società sta già monitorando il mercato per trovare l’eventuale sostituto. Tra i principali candidati ci sarebbero i nomi di Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Guglielmo Vicario del Tottenham, che però ha una valutazione di 30 milioni di euro e che piace a Inter, Juve e altri club europei.