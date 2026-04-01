Calciomercato Lazio, si riparte da Romagnoli e Taylor: per i nuovi rinforzi, servono un terzino, una mezzala, un’ala e una punta

La stagione sta per finire, il calciomercato Lazio dovrà prendere la sua direzione. Se Maurizio Sarri dovesse restare alla guida dei biancocelesti, ha già pronte le sue richieste. Anzitutto, il tecnico darà di nuovo fiducia a Romagnoli, in attacco palla a Taylor, per le novità, servono una punta, una mezzala e un’ala.

Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri

Maurizio Sarri dopo una stagione difficile è pronto ad ad avviarsi alla prossima stagione, ma con una mentalità diversa. Di mercato non ha voluto parlare più dopo essere stato messo da parte dalla società. Al momento ogni discorso ed ogni decisione sono rimandate a fine stagione, ma alcune cose sono chiare. Se la Lazio e Sarri andranno avanti nessuno può dirlo. Lotito ha fissato una data: il 22 aprile, giorno della semifinale con l’Atalanta. Poi inizierà a tirare le somme.

Per quanto riguarda la squadra, per il futuro, Sarri chiede almeno la conferma del gruppo storico con l’aggiunta di Taylor e Provstgaard. In lista ci sono: Provedel, Romagnoli, Gila, Marusic, Patric, Cataldi, Rovella e Zaccagni. Gila più vicino all’addio che alla conferma, pronto ad andare via già a gennaio. Maurizio Sarri terrebbe in organico anche Basic, come vice Taylor. In attacco serviranno novità, con Maldini non certo del riscatto, Noslin vicino all’addio, Sarri ha bisogno di una punta.