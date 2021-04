Calciomercato Inter, per il dopo Handanovic due idee per la dirigenza nerazzurra: Musso e Silvestri.

Calciomercato Inter

L’addio ad Handanovic a fine stagione ha messo in moto la dirigenza nerazzurra verso nuovi portieri da inserire nella lista per la Pinetina. La scelta dell’estremo difensore non è mai semplice, soprattutto non sarà facile rimpiazzare Samir. Ma l’Inter ha già diversi nomi sul quale ha intenzione di puntare nel prossimo mercato.

Calciomercato Inter, le due opzioni

Per il dopo Handanovic, secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono due portieri del mercato italiano: l’argentino Musso in forza all’Udinese e l’italiano Silvestri al momento tra i pali dell’Hellas Verona. L’argentino è più giovane, ha 26 anni, ma ha un prezzo alto. Il prezzo per portare Musso a Milano è di almeno 20 milioni di euro. Una cifra che la dirigenza nerazzurra difficilmente potrà permettersi a causa delle problematiche legare al club.

Il portiere del Verona è una situazione completamente opposta al portiere argentino, ha 30 anni, è in scadenza di contratto nel 2022, non ha ancora rinnovato e il suo ingaggio è nettamente inferiore. Il portiere del Verona è valutato tra i 6-7 milioni di euro e la dirigenza dell’Inter potrebbe puntare sul giocatore gialloblù.