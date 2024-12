Con il mercato alle porte la dirigenza neroazzurra si occupa degli esuberi. Secondo quanto riportato da TuttoSport, l’Inter vorrebbe cedere Arnautovic, e sull’attaccante ci sarebbe il Torino.

Arnautovic – Torino, le cifre dell’operazione

Nel dettaglio, l’austriaco potrebbe lasciare Milano a titolo gratuito. In questo caso i granata si farebbero carico solo dello stipendio dell’attaccante che ammonta a 3,5 mln l’anno. Una cifra troppo onerosa per le casse del Torino che necessità di un calo di stipendio da parte del giocatore per chiudere la trattativa a circa 1,5 mln a stagione.

A questo punto la scelta spetta ad Arnautovic, da un lato il Torino potrebbe concederli lo spazio che non riesce a trovare in neroazzurro, ma un suo addio all’ Inter non li permettere di giocare la Champions League, senza sottovalutare l’importante diminuzione di stipendio.