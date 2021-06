Inter, sgarbo al Milan: in arrivo Calhanoglu, tutti i dettagli Primo colpo per Simone Inzaghi: l'operazione ha subito un'accelerata dopo il problema di Eriksen

Calciomercato Inter

Un sgarro inaspettato quello dell’Inter ai cugini del Milan, i nerazzurri, infatti, hanno portato via da Milanello Hakan Calhanoglu. Il giocatore, in scadenza di contratto e ancora senza rinnovo con i rossoneri, domani è atteso al quartier generale nerazzurro per le visite mediche.

Calciomercato Inter, domani visite mediche per Calha

Il turco non aveva mai trovato intesa con il club di Via Aldo Rossi, troppo basso l’ingaggio a suo parere, così alla fine passa all’Inter. Hakan Calhanoglu passerà dal Milan all’Inter e lo fa all’indomani della conclusione di Euro2020 della sua Turchia. Manca ancora l’ufficialità, ma il trequartista oggi tornerà in Italia e domani sosterrà le visite mediche per passare all’Inter.

Il giocatore dovrebbe firmare un contratto triennale da 5 milioni di euro netti a stagione, più uno di bonus, soldi che il Milan non ha mai voluto offrire. Il giocatore piace molto a Simone Inzaghi e la trattativa è stara accelerata soprattutto in vista dei problemi che Eriksen ha avuto. In rossonero con la maglio numero 10, all’Inter dovrebbe prender numero 11 o 21. Tutto pronto per il passaggio di Calhanoglu, mancano solo le visite.