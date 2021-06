Calciomercato Inter

Arturo Vidal è arrivato ad Appiano Gentile su forte desiderio di Antonio Conte, ma una deludente stagione in nerazzurro ha impedito alle due parti di continuare insieme anche nel futuro. Così la società nerazzurra ha deciso di rimettere Arturo Vidal sul mercato.

Calciomercato Inter, addio vicino per Vidal

L’avventura di Arturo Vidal, 34 anni, qlla guida dell’Inter potrebbe essere più breve di quanto previsto dalle due parti. Il cileno, che in questa stagione ha giocato 30 partite alla guida della squadra nerazzurra, potrebbe avere le ore contate a Milano. Ed è che il suo stipendio alto è un problema per i conti finanziari malconci dell’Inter.

L’ex Juventus e Barcellona percepisce 6,5 milioni di euro dall’Inter. Indubbiamente sono una cifra insostenibile per un giocatore che non è né l’indiscusso titolare né parte essenziale del progetto interista. Pertanto, la squadra con alla presidenza Steven Zhang è alla ricerca di uno sbocco per il centrocampista cileno. Arturo Vidal potrebbe continuare la sua carriera in Asia o tornare in Sudamerica. Nei mesi scorsi si era parlato molto di un suo addio verso il Marsiglia, su desiderio di Sampaoli tecnico che ammira molto il cileno.