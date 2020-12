Calciomercato Inter, dalla Spagna: Barcellona su un difensore nerazzurro

Sembra giunta al termine l’avventura di un difensore nerazzurro, passato dall’essere un pilastro nerazzurro a comprimario della difesa.

Doveva essere il difensore su cui ripartire per il futuro, ma la storia tra Milan Skriniar e l’Inter sembra essere essere più ai titoli di coda come testimoniano anche le voci provenienti dalla Spagna. Il Barcellona deve fare i conti con gli infortuni di Umtiti e Piquè, sarà quindi fondamentale ricorrere al mercato di gennaio per regalare all’allenatore Ronald Koeman un difensore di sicuro affidamento e di livello mondiale.

Oltre al nome di Ezequiel Garay, svincolato a luglio dal Valencia, il Barcellona pare abbia messo nel mirino proprio lo slovacco dell’Inter. In questo momento nel club catalano sono in corso le elezioni presidenziali dopo le dimissioni di Bartomeu e il favorito pare essere l’ex presidente Joan Laporta. Secondo quanto riportato da Don Balon, il nome di Milan Skriniar sarebbe quello che più intriga l’ex presidente del Barcellona e presentarsi ai suoi vecchi tifosi con un difensore di grande livello. La richiesta dei nerazzurri sarebbe di 50 milioni di euro, secondo quanto riportato dal portale spagnolo, cifra più che abbordabile per il Barcellona.