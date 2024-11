Calciomercato Inter: Bertola dello Spezia nel mirino

Ieri sera al Picco di La Spezia c’erano diversi osservatori arrivati per visionare la prestazione del difensore Bertola attualmente nella rosa dello Spezia. Tra gli osservatori c’erano quelli di Inter, che al momento sembra in vantaggio, ma anche del Torino e del Bologna.

Nicolò Bertola ha il contratto in scadenza a Giugno del 2025, ed entro fino novembre, il difensore ed il suo agente, dovranno comunicare al club ligure la volontà di rinnovare. Il rinnovo ci sarà con molta probabilità, ma il ragazzo a Gennaio potrebbe essere acquistato dall’Inter per lasciarlo in prestito allo Spezia fino al termine della stagione 2024/25. Nella trattativa si è inserito anche il Bologna, che ha Fabbian dell’Inter, e che potrebbe intavolare una trattativa per portarlo a Bologna in prestito.