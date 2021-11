Calciomercato Inter, acquisto a sorpresa per la difesa

Bremer verso l’Inter, contatti in corso

L’Inter cerca rinforzi per la difesa, si accelera per il centrale brasiliano del Torino Bremer. Da tempo nel mirino di Marotta e Ausilio, il centrale piace ai nerazzurri che avrebbero avviato contatti con il club granata per assicurarsi il calciatore.

Come riporta calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero anticipato la concorrenza per assicurarsi il centrale brasiliano: “Contratto in scadenza nel 2023: per il Milan è un’idea, per l’Inter qualcosa in più. Marotta e Ausilio hanno già avviato i primi contatti e il prossimo mese potrebbero essere approfonditi in occasione della gara col Toro. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma il rischio di perderlo a zero tra un anno potrebbe spingere la dirigenza granata a non alzare troppo la richiesta. Idee, mosse e strategie. Milan-Inter, aria di derby: uno in campo, cinque sul mercato“.