Calciomercato Inter, Buchanan nel mirino di diversi club

Con il termine del mercato è alle porte, la dirigenza dell’Inter valuta le ultime proposte. Infatti – come riportato da Sky – Buchanan potrebbe salutare i neroazzurri, almeno temporaneamente.

Inter, Buchanan in prestito?

Sul canadese c’è l’interesse di diversi club di Serie A. Monza, Torino e Fiorentina sono le squadre italiane che seguono il classe ’99. Mentre, per quanto riguarda l’estero, Ajax e Valencia sono interessate al giocatore.

Considerate le numerose offerte, la dirigenza potrebbe valutare se far partire il calciatore in prestito, con l’obbiettivo di far trovare più spazio a Buchanan che in neroazzurro è riuscito a collezionare solamente 6 presenze in questa stagione.

Inoltre, non va sottolineata l’eventualità di un prestito con diritto di riscatto. In quel caso il prezzo del cartellino del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 10 mln.

Nel frattempo l’Inter si prepara in vista del prossimo match di Champions League contro il Monaco, la squadra punta alla vittoria per chiudere la prima fase del torneo nel migliore dei modi.