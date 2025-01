Calciomercato Inter, Castro e Beukama nel mirino di Ausillio

Si intensificano i contatti tra l’Inter e il Bologna per il mercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza neroazzura starebbe seguendo ben due profili del club rossoblù.

Inter, le cifre dell’operazione

Il prezzo singolo per i giocatori si aggira introno ai 25 mln. Una richiesta importante che potrebbe essere soddisfatta dall’Inter per completare lo svecchiamento della rosa, aggiudicandosi due dei giovani più interessanti del panorama italiano.

Per adesso però non si può ancora parlare di una vera e propria trattativa, in quanto i neroazzurri non ha ancora formulato un’offerta concreta.

Il profilo di Castro e Beukama

Nato a Buenos Aires nel 2004, Santiago Castro è uno dei giocatori più promettenti del campionato italiano. Attaccante tecnico e fisico, in grado di giocare in vari reparti del fronte offensivo, anche grazie a i suoi 182 cm di altezza.

Olandese, classe ’98, Sam Beukema fa della solidità difensiva e della capacità di impostare dal basso i suoi punti di forza. Un difensore roccioso nonché uno dei perni difensivi del Bologna.