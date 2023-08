Calciomercato Inter, contatti con il Porto per l’attaccante | Pista molto difficile

Non si abbassano le richieste del Porto per Taremi

L’Inter deve ancora risolvere il problema attaccante, avendo solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram oltre al partente Correa: viste le difficoltà per arrivare a Balogun, i nerazzurri hanno individuato in Taremi del Porto il profilo giusto.

Calciomercato Inter, contatto con il Porto per Taremi: le richieste non si abbassano

Come riportato da Sky Sport, nelle scorse ore c’è stato un contatto tra l’Inter e il Porto per Mehdi Taremi, attaccante classe 1992. Il prezzo non scende dai 30 milioni richiesti, anzi, può salire per la concorrenza del Tottenham. Nonostante sia in scadenza nel 2024, il club portoghese non abbassa le sue richieste. L’Inter è informata e continua a valutare anche altre piste.