“È tutto falso. Giovanni ha già trovato l’accordo con l’Udinese e attende solo di salire in auto per raggiungere Udine per mettersi a disposizione di Andrea Sottil. Non siamo noi il problema”.

Sono queste le parole di Michelangelo Minieri, agente di Giovanni Fabbian, che è tornato a parlare dell’imminente chiusura dell’operazione Samardzic tra Inter e Udinese.