Calciomercato, duello a due per De Paul. La situazione

Il centrocampista argentino dell’Udinese resta uno dei principali obiettivi dell’Inter. Anche l’Atletico Madrid pensa a De Paul

In estate, ancora una volta, l’Inter tornerà alla carica per Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese continua a crescere in maniera esponenziale e i nerazzurri ritengono l’argentino il profilo adatto per aumentare il tasso di qualità del centrocampo. In questa stagione De Paul si è consacrato e in campionato ha messo a referto 6 gol e 6 assist in 28 presenze stagionali.

Però, come riferito da Todofichajes, i nerazzurri devono vedersela con un’altra concorrente: l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono pronti a giocarsi la carta Diego Simeone, connazionale del centrocampista. Per il trasferimento l’Udinese chiede minimo 35 milioni di euro ma la cifra può lievitare a 45 milioni. In estate l’Inter proverà ancora più concretamente a strappare all’Udinese il proprio gioiellino ma Simeone è in agguato.

