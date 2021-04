Calciomercato Inter

La vittoria di ieri contro il Sassuolo ha portato l’Inter a 11 punti di vantaggio sul Milan, lo scudetto è quasi in tasca per i nerazzurri. Adesso bisogna impegnarsi per organizzare al meglio la rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Conte firmerà il suo rinnovo contrattuale per poi mettere le basi per le strategie sul mercato.

Calciomercato Inter, idea Gosens e Vlahovic

Il calciomercato dell’Inter punterà su vari acquisti nei pari reparti per affrontare senza troppe difficoltà i vari impegni e far fronte anche a possibili assenze. La società nerazzurra è in procinto di fare un triplo acquisto per rinforzare difesa, centrocampo e attacco. Conte dovrà valutare nuovi profili più congeniali al suo 3-5-2. Arriverà sicuramente un nuovo terzino sinistro, l’idea era Gosens dell’Atalanta, ma sembra difficile arrivare a lui. Ma le caratteristiche tattiche tracciate da Conte saranno proprio quelle dell’esterno tedesco dell’Atalanta. Non è detto che la dirigenza non sia in grado di trovare l’intesa con i bergamaschi.

Con l’addio certo a Young, Kolarov e Perisic, la società potrà gestire ancora meglio i nuovi acquisti grazie ai soldi in entrata dalle cessioni. Per quel che riguarda l’attacco, il club nerazzurro proverà l’affondo su un vice Lukaku. Piacciono Dzeko e Giroud, ma attenzione al possibile affondo per Vlahovic, i nerazzurri lottano con i rossoneri.