Il Milan continua la ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio organico. Oggi una notizia clamorosa intorno all’ambiente rossonero. L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha incontrato la dirigenza del Milan che, a quanto pare, ha interesse per l’attaccante.

Calciomercato Milan, intesa con Insigne

Lorenzo Insigne, in vista del difficile rinnovo con Aurelio De Laurentiis, molto probabilmente non rinnoverà con il Napoli. L’agente e l’attaccante chiedono “troppo” secondo il patron partenopeo che si è dichiarato non disponibile ad accettare le richiesta. Con la difficoltà a trovare l’intesa, il Milan ne approfitta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri l’agente di Lorenzo Insigne è stato ospite di Casa Milan. Una visita inaspettata per i media, che certamente non è passata inosservata. L’esterno offensivo va in scadenza di contratto nel 2022 e a fine stagione si incontrerà con il presidente De Laurentiis per cercare un nuovo accordo.

Lorenzo è legato alla sua città, soprattutto alla maglia e, ovviamente, la sua volontà è quella di restare, così come quella della società partenopea di trattenerlo nelle prossime stagioni. C’è solo da snodare l’intesa. Il Milan è interessato, visto il livello di Insigne e vista la sua situazione contrattuale. Altro punto importante per una decisione rivoluzionaria sul proprio futuro potrebbe essere la qualificazione in Champions League, visto che sia il Milan e sia il Napoli sono in lotta per entrare nella competizione. Insigne verrà messo nel mercato nel caso in cui non firmasse il rinnovo di contratto.