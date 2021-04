Calciomercato, Percassi: “Muriel-Inter? Ecco la verità”

Nelle ultime settimane si era parlato di un interesse da parte dell’Inter nei confronti di Luis Muriel. L’ad dell’Atalanta ha chiarito la situazione

Uno migliori attaccanti del massimo campionato italiano è sicuramente Luis Muriel. Il colombiano segna con una costanza incredibile: 18 le reti messe a referto in campionato, una in Coppa Italia e 3 in Champions League. Il classe 1991 è tornato a giocare ad altissimi livelli e questo ha spinto i grandi club ad osservarlo con maggiore attenzione. Nelle ultime settimane si è parlato di un forte interessamento dell’Inter; Conte lo reputa un giocatore adatto per il suo gioco e lo vorrebbe in estate.

A riguardo a parlato l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi. Ai microfoni di Bergamo TV ha dichiarato: “Muriel ha un talento straordinario e vive un momento di grande maturità. Posso dire che la realtà è una sola: ce lo teniamo stretto qui all’Atalanta. In campionato non ci poniamo obiettivi, se non fare il massimo possibile. Con la Fiorentina sarà difficile, perché è una squadra che ha espresso meno probabilmente del suo reale potenziale. Mercato? Riguardo al mercato al momento non c’è nulla di reale e concreto, se non quello che abbiamo in testa per essere più competitivi il prossimo anno”.

