Con il mercato invernale alle porte spuntano i primi rinforzi per le squadre di Serie A. Nel dettaglio – come riportato da Doble Amarilla – l’Inter ha già mosso i primi passi, contattando Juan Cruz Oller, agente del difensore. L’obbiettivo dei neroazzurri è quello di acquistare l’argentino pagando la clausola rescissoria fissata dal Racing.

Inter, le cifre dell’operazione

Per il classe 2002 – sotto contratto con il Racing fino al 2027 – sono necessari 13 mln, ma l’importo salirà automaticamente a 15 nel 2025, una cifra comunque permissiva per le casse dell‘Inter.

Di Cesare, il palmarès e la vittoria della Copa Sudamericana

Nel caso in cui i neroazzurri decidessero effettivamente di pagare la clausola rescissoria, si assicurerebbero le prestazione di una delle giovani promesse più interessanti del panorama calcistico sudamericano. Il difensore infatti, oltre ad aver vinto la scorsa edizione della Coppa Sudamericana è stato inserito nella formazione ideale del torneo grazie alle sue ottime prestazioni. Ma occhio alla concorrenza, Di Cesare già nella scorsa estate era stato sondato dalla Roma e dell’Udinese.

Ciò nonostante l’Inter sembra essere in vantaggio in confronto a gli altri club, non resta dunque che aspettare le prossime settimane per vedere i possibili risvolti dell’operazione.