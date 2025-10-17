Calciomercato Inter, Dimarco torna nel mirino del Manchester United

Il Manchester United non molla Dimarco. Il Red Devils, dopo averci provato già lo scorso anno, sembrano tornare alla caricare per il calciatore dell’Inter. A riportarlo e TuttoSport.
Inter, lavori in corso per il rinnovo Dimarco
Nonostante l’offerta del club inglese, il terzino classe ’97 vuole rimanere a Milano. In questo senso il club neroazzurro sembra star già preparando un prima bozza per il rinnovo del calciatore. Il contratto di Dimarco scadrà nel 2027, ma Marotta a Ausilio vorrebbero un prolungamento almeno fino al 2029, oppure addirittura al 2030. Dunque, il destino del numero 32 neroazzurro sembra essere legato all’Inter, almeno per i prossimi anni.