Calciomercato Inter, doppio obiettivo per l’attacco: no a Belotti

Sguardo al futuro per i nerazzurri

Dopo che la pista che doveva portare ad Andrea Belotti, in uscita dal Torino, si è raffreddata, l’Inter continua necessariamente a guardarsi intorno per la ricerca di un ulteriore attaccante da aggiungere alla rosa.

Per gennaio, preferibilmente, si può tentare di ingaggiare in prestito Luka Jovic, punta che al Real Madrid non ha mai brillato. C’è però la questione Alexis Sanchez in ballo, da risolvere il prima possibile a causa del suo altissimo stipendio (7M annui) che potrebbe intralciare ogni arrivo. Si pensava ad uno scambio con il gallo, ma ora attenzione anche alla possibile rescissione.

Due altri nomi monitorati il reparto offensivo provengono entrambi dalla stessa squadra: si tratta infatti di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, ex Genoa. Piste di certo non semplici, dato che la concorrenza potrebbe rivelarsi ardua, ma i nerazzurri possono e devono inserirsi.