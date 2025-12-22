Calciomercato Inter, emergenza in difesa: l’obiettivo è Muharemovic

Il calciomercato Inter inizia ad accelerare in vista di gennaio e delle emergenze in rosa. La dirigenza si è interessata a Tarik Muharemovic. Il giocatore piace all’Inter per divertirsi motivi, che potrebbero spingere la dirigenza a portarlo ad Appiano Gentile già a gennaio.

Calciomercato Inter, Muharemovic a gennaio

Tarik Muharemovic piace alla dirigenza di Viale della Liberazione per vari motivi: il primo è perché potrebbe essere una buona alternativa a Bastoni sulla sinistra, il secondo è che potrebbe giocare anche centrale, risultando più che utile a Chivu nella seconda parte della stagione. Il difensore bosniaco è cresciuto in quattro squadre austriache, poi notato dalla Juve e portato in Italia nel 2021. Attualmente in forza al Sassuolo, con il quale ha un contratto fino al 2031. Attualmente ha 22 anni, ma ne compierà 23 il prossimo 28 febbraio.

La dirigenza si muoverà vero il bosniaco solo nel caso in cui dovesse partire De Vrij. L’olandese, che a breve spegnerà 33 candeline, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. L’Inter dovrà pensare al futuro della difesa e il difensore del Sassuolo è un buon investimento anche perché Tarik Muharemovic è uno dei giovani difensori più ricercati in Italia. Il suo valore di mercato attuale è stimato oltre i 20 milioni di euro, con Juventus e altre squadre interessate a lui per il futuro.