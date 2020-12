Inter, obiettivo Gervinho: Marotta propone uno scambio

L’attaccante ivoriano torna ad essere accostato ai nerazzurri. A gennaio potrebbe essere il rinforzo per l’attacco

L’Inter non molla la presa per Gervinho. Corteggiato in estate, l’attaccante ivoriano è rimasto poi al Parma. Antonio Conte lo segue da tempo e considera l’ex Roma il giocatore giusto per portare all’Inter imprevedibilità in fase offensiva. Beppe Marotta vuole accontentare il tecnico leccese e secondo quanto riferito da calciomercato.it per convincere i ducali potrebbe proporre il cartellino di Andrea Pinamonti o quello di Radja Nainggolan qualora quest’ultimo non dovesse firmare con il Cagliari. Ancora viva la pista che porta al Papu Gomez dell’Atalanta. I due profili vengono seguiti con molta attenzione e a gennaio uno dei due potrebbe vestire la maglia nerazzurra.