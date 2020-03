Calciomercato Inter, Giroud ha scelto Conte

Calciomercato Inter Giroud | Giroud è uno dei tanti giocatori che avrà il contratto in scadenza a giugno. Il francese sembrava vicino all’Inter a gennaio ma le casse nerazzurre si erano prosciugate dopo l’arrivo di Eriksen. Poi, negli ultimi giorni del mercato autunnale, ci aveva provato la Lazio ma il Chelsea continuava a chiedere circa 10 milioni e alla fine il francese è rimasto a Londra. Negli ultimi 2 mesi Lampard lo aveva lanciato da titolare (nel girone di andata aveva giocato pochissimo) e Giroud aveva risposto bene segnando 2 goal in 4 gare ma l’emergenza coronavirus ha fermato i suoi sogni.

Mercato Inter, la rivelazione di Tuttosport

In questi giorni, secondo Tuttosport, gli inglesi gli hanno proposto un altro anno di contratto ma il giocatore avrebbe rifiutato perché vuole un triennale (il 30 settembre compie 34 anni) e poi cerca una squadra che lo faccia giocare di più in vista di Euro2021. Giroud avrebbe dato l’assenso a discutere con l’Inter al proprio procuratore: l’amore con Conte non si è mai sopito (lo portò lui al Chelsea nel 2018) e a Milano diventerebbe quel vice Lukaku che i nerazzurri cercano da tempo. Marotta gli avrebbe offerto un biennale con gli stessi soldi che percepisce adesso (circa 3,5 milioni di euro a stagione). La trattativa potrebbe sbloccarsi a breve perché portare Giroud a Milano a parametro 0 sarebbe un buon affare per tutti.