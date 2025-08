Inter, Percassi: “Lookman? I patti erano diversi. L’ultima parola è dell’Atalanta”

Inter, Percassi: “Due le condizioni: raggiungere un top club e non trasferirsi in Italia”

Ademola Lookman non si è presentato oggi a Zingonia, segnando un nuovo capitolo nella frattura con l’Atalanta. Il nigeriano, reduce dal messaggio social di ieri in cui chiedeva di essere lasciato libero di cambiare aria, ha disertato il quartier generale nerazzurro. Nessun pranzo con i compagni, nessun allenamento.

Il giocatore era atteso per proseguire il percorso di riatletizzazione dopo il problema al gemello, ma non si è visto. Una decisione che arriva in un momento cruciale per il suo futuro, mentre le trattative e le indiscrezioni si moltiplicano.

A fare chiarezza, almeno in parte, è intervenuto Luca Percassi, presidente dell’Atalanta, nel corso della presentazione di Marco Sportiello. Le sue parole delineano una situazione complessa:

“L’anno scorso a fronte di un’offerta di 20 milioni del Psg, Lookman ci ha chiesto di essere ceduto. L’Atalanta si era ripromessa di lasciarlo partire in questa sessione di mercato su due presupposti che ci aveva chiesto: raggiungere un super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa da quella dell’Atalanta, alla luce di tutto quello che aveva dato e ricevuto da questa società.

Oggi la situazione è ben diversa, e in ogni caso la società è ben attenta a valutare tempi e modi di uscita dei propri giocatori. L’ultima parola è sempre dell’Atalanta”.