Inter, Lookman esce allo scoperto: “É il momento di dire basta, non ho altra scelta”

Inter, Lookman: “Ho presentato una richiesta di trasferimento”

Ademola Lookman scuote il mercato e accende una delle trattative più calde dell’estate. Dopo settimane di voci e sondaggi, l’attaccante nigeriano ha deciso di uscire allo scoperto, segnando un punto di non ritorno nella sua avventura all’Atalanta. Il classe ’97 ha infatti presentato una richiesta ufficiale di trasferimento al club bergamasco, mettendo nero su bianco la volontà di lasciare la Dea per intraprendere una nuova sfida. Una scelta che arriva a poche ore di distanza dal rifiuto opposto dall’Atalanta all’ultima offerta dell’Inter: 42 milioni più 3 di bonus, giudicata insufficiente dalla dirigenza nerazzurra.

L’esplosione di Lookman negli ultimi due anni a Bergamo è stata travolgente. Con Gasperini ha trovato la dimensione ideale, diventando un punto di riferimento e conquistando il cuore dei tifosi con gol decisivi e giocate di classe. Il trionfo in Europa League resta la sua notte più luminosa, ma ora il legame sembra spezzato. Il giocatore, attraverso un lungo post sui social, ha manifestato il proprio malessere e la frustrazione per quello che definisce un impegno non rispettato da parte del club.

Il braccio di ferro è appena iniziato. L’Atalanta non intende cedere senza il prezzo pieno, circa 50 milioni di euro, ma la pressione del giocatore e la volontà dell’Inter potrebbero cambiare gli equilibri. Sullo sfondo, un futuro che sembra ormai scritta. Ademola Lookman vuole l’Inter, e ora lo ha detto a gran voce:

“L’Atalanta, e soprattutto i suoi tifosi, sono diventati parte di me. Questo posto mi è sembrato casa fin dal mio arrivo e ho sempre cercato di ricambiare questo affetto, anche nei momenti in cui dietro le quinte le cose non sono state facili. Ecco perché è così difficile scrivere queste parole. Ho amato ogni momento ma sento che ora, dopo tre anni meravigliosi a Bergamo, è il momento giusto per voltare pagina e vivere una nuova avventura. In passato numerosi club si sono rivolti all’Atalanta e io sono sempre rimasto fedele. Tuttavia, io e la proprietà del club eravamo d’accordo che questo fosse il momento giusto e il club è stato chiaro con me: se fosse arrivata un’offerta equa, mi avrebbe permesso di trasferirmi.

Nonostante abbia ricevuto un’offerta in linea con quanto credo fosse stato discusso, purtroppo il club sta bloccando l’opportunità per ragioni che non comprendo. Di conseguenza, dopo molti mesi di promesse non mantenute e di quello che ritengo sia stato un trattamento inappropriato nei miei confronti, sia come essere umano che come calciatore professionista, purtroppo non ho altra scelta che parlare apertamente di ciò che ritengo giusto e dire che ora basta. Posso confermare di aver presentato una richiesta formale di trasferimento.

Anche nei momenti estremamente difficili che ho dovuto affrontare, molti dei quali sono rimasti privati e riservati, ho sempre cercato di mettere al primo posto il club, i tifosi e la squadra e ho sperato di non arrivare a questo punto, ma purtroppo sento che ora non ho altra scelta.

Ai tifosi, il cuore pulsante di questo club, voglio dire questo: mi dispiace davvero che si sia arrivati a questo punto. Spero che possiate comprendere questa situazione incredibilmente difficile. Si tratta semplicemente di difendere ciò che ritengo giusto e leale. Il supporto che mi avete sempre dato è stato incredibile e il legame che abbiamo creato insieme è speciale. Spero che si possa lavorare insieme con il club per trovare al più presto una soluzione amichevole per tutte le parti coinvolte.