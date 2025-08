Calciomercato Roma, idea McKennie per il centrocampo

Spunta McKennie nella lista di mercato giallorossa. Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma starebbe valutando il centrocampista statunitense come rinforzo per il centrocampo.

Calciomercato Roma, la situazione di McKennie

Il contratto che lega il calciatore classe ’98 alla Juventus è in scadenza a giugno 2026. Fino ad ora non ci sono notizie sull’eventuale rinnovo tra McKennie e la Vecchia Signora, motivo per cui la Roma potrebbe approfittarsi della scadenza per riuscire a strappare il centrocampista ad un prezzo favorevole.

Per adesso l’operazione è nel campo delle ipotesi, non resta che aspettare i prossimi giorni per capire quali saranno l’intenzione del club capitolino.