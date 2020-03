Calciomercato Inter, rinnovo per Candreva e D’Ambrosio

Calciomercato Inter rinnovo Candreva D’Ambrosio | Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio sono 2 giocatori che Antonio Conte ammira molto per la loro versatilità e voglia di combattere sul campo e questa cosa piace molto al tecnico pugliese. Candreva si è preso la fascia destra dopo un anno quasi disastroso con Spalletti. In questi 6 mesi il laterale romano si è adattato a difendere e ha saputo anche regalare qualche assist ai compagni in zona offensiva. D’Ambrosio , invece, può ricoprire sia il ruolo da terzino destro (adattabile anche a sinistra) che come terzo di difesa (ad inizio stagione ha sostituito egregiamente l’assenza di Godin) e inoltre sarebbe l’elemento che potrebbe far cambiare il modulo in corsa senza spendere una sostituzione.

I dettagli dei rinnovi

Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2021 ma, secondo la Gazzetta dello Sport, i rinnovi già sono pronti e mancano solo le firme dei giocatori che non tarderanno ad arrivare. Si parla di un altro anno di rinnovo con probabile piccolo adeguamento. Conte li ritiene importanti per il suo progetto anche come uomini spogliatoio: infatti sono ormai da anni a Milano e hanno un peso enorme nel gruppo interista.