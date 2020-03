Calciomercato Inter, l’offerta del Barcellona per Lautaro Martinez: i dettagli

Calciomercato Inter, l’offerta del Barcellona per Lautaro Martinez

Calciomercato Inter Lautaro Martinez Barcellona | Uno dei casi da risolvere, per Marotta, sarà la questione Lautaro Martinez: l’argentino ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro valevole per i primi 15 giorni di luglio. Attualmente guadagna 1,5 milioni di euro a Milano e la società gli vorrebbe rinnovare il contratto e togliere la clausola ma non sarà facile perché all’entourage del giocatore sono arrivate offerte da capogiro. Infatti Martinez piace a tutte le big europee soprattutto al Barcellona dove gioca un certo Messi che spesso ha avuto parole al miele per il per il suo compagno di Nazionale.

Mercato Inter, le anticipazioni della stampa spagnola

Secondo la stampa spagnola, precisamente, il quotidiano Sport, ieri il Barcellona avrebbe fatto una prima proposta all’Inter: 70 milioni e i cartellini di Semedo e Vidal. I nerazzurri hanno subito rifiutato perché hanno deciso di non trattare e vogliono solo i soldi della clausola. Gli spagnoli, sicuri del si del giocatore (a lui avrebbero offerto 18 milioni a stagione) non vogliono dare tutta la somma in denaro( stanno trattando anche il ritorno di Neymar dal Psg) ma inserendo contropartite e superare anche i 111 milioni. L’Inter non ci sente, al momento, e vorrebbe che proprio attaccante si esponesse in prima persona e chiedere la cessione pubblicamente. In questa discussione stanno per entrare anche le inglesi con Manchester City e Chelsea pronte a darsi battaglia per El Toro