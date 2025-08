Calciomercato Juventus, Thiaw possibile contropartita per Vlahovic

Il difensore potrebbe sbloccare l'operazione per Vlahovic

Nuovi sviluppa nella trattativa tra Juve e il Milan per Vlahovic. Nelle ultime ore i rossoneri starebbero pensando di inserire Thiaw nell’operazione. L’obbiettivo è quello di convincere la Vecchia Signora a cadere l’attaccante serbo, a riportarlo è Calciomercato.com.

Calciomercato Juventus, i tempi per la trattativa

Se i due club saranno interessati ad approfondire la trattativa, probabilmente i tempi non saranno brevi e potremmo assistere a ulteriori sviluppi verso la fine del calciomercato. Non resta quindi che aspettare le prossime settimane per vedere quale sarà il futuro di Vlahovic e di Thiaw.