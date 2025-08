Inter, torna di moda il nome di Greenwood | L’inglese è l’alternativa a Lookman

Inter, i neroazzurri pronti a virare sull’ex United in caso di fumata nera per Lookman

L’Inter continua a muoversi sul mercato con una strategia chiara: Ademola Lookman è l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo, ma la trattativa con l’Atalanta procede a rilento e il muro eretto dai bergamaschi complica i piani di Viale della Liberazione. Per questo i nerazzurri non smettono di guardarsi intorno e tra i nomi monitorati c’è sempre Mason Greenwood.

L’attaccante inglese, talento cristallino capace di abbinare velocità, tecnica e imprevedibilità, rimane un profilo stimato dalla dirigenza interista. Il problema? Il Marsiglia non ha intenzione di liberarlo facilmente dopo l’ultima stagione, rendendo la pista complessa e tutta da decifrare.

Nonostante ciò, Greenwood continua a stuzzicare le idee nerazzurre: la sua duttilità, che gli consente di agire sia da centravanti che da esterno, si sposa alla perfezione con il progetto tattico di Cristian Chivu, alla ricerca di giocatori polivalenti e camaleontici.

Per ora, però, l’Inter non accelera. Tutto ruota intorno all’asse con l’Atalanta: finché ci sarà uno spiraglio per Lookman, l’inglese resterà nel cassetto come opzione di lusso. Se il muro dovesse reggere, Greenwood potrebbe diventare più di una semplice alternativa.