Calciomercato Inter, i nerazzurri pronti a beffare la Juventus per il difensore

Sfida con i bianconeri per il giocatore

L’Inter sta focalizzando la propria attenzione sul difensore del Lille, Tiago Djalò, il cui contratto scade a giugno. La società nerazzurra, da tempo interessata al giocatore, si era inizialmente trovata in una posizione privilegiata nella corsa per assicurarsi il talentuoso difensore a parametro zero. Tuttavia, nelle ultime settimane, la concorrenza è aumentata, con Juventus e Atletico Madrid che hanno manifestato un interesse concreto nei confronti del giocatore.

Calciomercato Inter, la strategia dei nerazzurri per l’acquisto del difensore

La Juventus, desiderosa di sfidare i rivali di Milano nel mercato di gennaio, è interessata al giocatore, mentre Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, è intrigato dalla prospettiva di aggiungere Djalò alla sua solida difesa. Il PSG, con la sua posizione dominante nel mercato interno della Ligue 1, è anch’esso interessato al difensore. Tuttavia, l’Inter aveva già pianificato l’acquisto di Djalò a parametro zero, aspettando che il giocatore potesse firmare a inizio gennaio. La situazione si complica ora a causa dell’interesse crescente da parte di altri club, rendendo la sfida per assicurarsi il giocatore più complessa di quanto inizialmente previsto.