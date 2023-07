Calciomercato Inter, il trequartista pronto a sbarcare in terra sarda

Il calciomercato ci ha da sempre abituato a grandi nomi che arrivano o partono da una squadra piuttosto che da un’altra. C’è in realtà tutta una serie di nomi meno rilevanti ma non per questo che non meritano attenzione, che sono ugualmente motivo di dispute, accordi, disaccordi ed altro ancora. L’Inter in questi giorni è senza dubbio presa nel costruire la squadra per la prossima stagione. Squadra che dovrà ripetersi e fare anche meglio rispetto a quanto mostrato in quest’annata calcistica. Tra le sue fila sta rientrando un giocatore dal talento cristallino e che data la sua giovane età potrebbe far gola a tanti altri club. Stiamo parlando di Gaetano Oristanio.

Calciomercato Inter, il profilo del gioiellino di casa nerazzurra

Oristanio, proviene dalle giovanili dell’Inter, avendone fatto parte dal 2016 al 2021. Ha solo 20 anni ma già ha fatto capire di che pasta fosse fatto. Mancino di piede e molto abile sui calci piazzati tanto quanto agli inserimenti senza palla, agisce alle spalle delle punte, sulla trequarti. Dal 2021 fino ad ora ha militato nel Volendam, squadra olandese che gioca nella massima divisone. Venne girato proprio con l’intento di, come si dice in gergo, “fargli fare le ossa”. Ora però conclusa la parentesi estera, il talentuoso trequartista è rientrato alla base ma a quanto pare il Cagliari di Claudio Ranieri avrebbe già messo gli occhi su di lui. Probabile quindi che il gioiello nerazzurro rifaccia nuovamente le valigie per spostarsi in Sardegna e confrontarsi finalmente con la Serie A.