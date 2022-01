Calciomercato Inter, in pole per Alvarez: blitz dell’agente a Milano

Come riportato dalla 'Gazzetta Dello Sport' i nerazzurri sono in vantaggio sulla concorrenza per il crack sudamericano

Il mercato apre i battenti e l’Inter non resta di certo a guardare, oltre le manovre già portate avanti dall’ad Beppe Marotta inerenti ad Onana (praticamente chiusa la trattativa) e Ginter (molto ben avviata) i nerazzurri studiano con interesse profili per l’out mancino (Digne e Kostic su tutti) ma non solo.

È infatti stato riportato in data odierna dalla ‘Gazzetta Dello Sport’ il forte interessamento del club degli Zhang verso la grande promessa del calcio argentino, il classe 2000 Julian Alvarez.

OTTIME PREVISIONI Secondo la ‘rosea’ infatti il club meneghino sarebbe addirittura in pole position per assicurarsi le prestazioni del bomber della ‘seleccion’ autore di un 2021 assolutamente da urlo, forti anche del gradimento dell’attaccante ad un eventuale trasferimento in Italia, nello specifico a Milano sponda Inter dove ritroverebbe anche il suo compagno di reparto e di nazionale Lautaro Martinez.

BLITZ VICINO Il suo procuratore Fernando Hidalgo come riporta il quotidiano è infatti atteso a Milano nei prossimi giorni, prima di volare anche a Londra e Madrid per ascoltare offerte da Tottenham e Atletico, senza tralasciare che anche il Manchester United vorrebbe sfruttare il fatto che l’argentino ha nel proprio contratto una clausola rescissoria leggermente superiore ai 20 milioni ma soprattutto l’intesa col River Plate, suo attuale club, scadrà tra sei mesi.

CONTATTI AVVIATI Dalla propria parte, i nerazzurri possono contare sul fatto che Baccin, collaboratore stretto di Ausilio, si sia mosso già diverso tempo fa per sondare la disponibilità del calciatore e sono quindi fiduciosi del fatto che il terreno guadagnato possa determinare la scelta finale della stellina sudamericana.

Inoltre potrebbe verificarsi anche un inserimento ‘last minute’ dei cugini del Milan per la punta dei ‘millonarios’, ma l’Inter nella griglia delle pretendenti parte favorita: è in pole per Alvarez.