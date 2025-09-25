Calciomercato Inter, interesse per Upamecano

L’Inter si prepara a rinnovare la difesa. Con l’eventuale addio di Acerbi a fine stagione, la dirigenza pensa alle contromisure e il primo nome sulla lista sarebbe quello di Upamecano. A riportarlo è TuttoSport.it.

Calciomercato Inter, la concorrenza Per Upamecano

Il difensore francese ha un valore di 50 milioni. Una cifra importante che potrebbe calare considerando che il contratto del classe ’98 scadrà a giugno del 2026, ma occhio alla concorrenza. Anche il Real Madrid starebbe valutando il giocatore e potrebbe far partire una trattativa con il suo agente per prenderlo a paramento zero la prossima estate.

Le alternative dell’Inter

Considerando l’interesse da parte dei Blancos per Upamecano, l’Inter starebbe seguendo altri due difensori come Ordonez del Club Bruges o Koulierakis del Wolfsburg. Ma bisognerà aspettare l’inizio del prossimo mercato per vedere come si muoveranno i neroazzurri.