Calciomercato Inter, l’attaccante arriverà dalla Premier | Le ultime

L’Inter è in piena corsa per lo scudetto, attualmente occupa la prima posizione e si è cucita anche il titolo di campione d’inverno. Quella della squadra di Inzaghi sembra una corsa inarrestabile, anche se c’è la minaccia della Juventus che dista solo due punti. Per questo la società sta valutando come muoversi sul mercato, ma nessun movimento fino alla Super Coppa.

Martial e Broja sul taccuino di Marotta

Come riferisce il “Corriere dello Sport“, i neroazzurri vorrebbero lasciare partire Alexis Sanchez, che ha avuto un rendimento deludente: su di lui ci sono gli occhi degli Arabi, ma per il momento il cileno chiude ad un trasferimento in terra saudita. Marotta però, prima di separarsi di nuovo dall’attaccante vuole essere sicuro di avere il profilo giusto per sostituirlo. I nomi su taccuino sono quello di Martial del Manchester United e Broja del Chelsea.