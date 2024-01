Calciomercato Inter, il centrocampista volerà in Inghilterra

Stefano Sensi, centrocampista in scadenza di contratto con l’Inter a giugno, lascerà Milano già durante il mercato di gennaio. Il giocatore non rientra nei piani tattici di Inzaghi e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe acconsentito all’interesse del Leicester, club inglese che si è fortemente interessato a lui negli ultimi giorni.

Calciomercato Inter, offerta imminente per Sensi

Il centrocampista nerazzurro avrebbe risolto le ultime riserve riguardo al trasferimento alla squadra di Maresca. Si prevede che il Leicester, che attualmente guida in solitaria la seconda divisione inglese, possa presentare a breve la sua prima offerta ufficiale per Sensi, e sembra che al club inglese potrebbe bastare un’offerta di 2 milioni di euro per assicurarsi il giocatore sei mesi prima della scadenza del suo contratto.