Calciomercato, il Barcellona non molla Lautaro: assalto a fine stagione

Calciomercato Inter Lautaro Barcellona assalto a fine stagione

“Di Lautaro Martinez ne parleremo alla fine della stagione. Ora il Barca è concentrato sul campionato”. Così il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, intervenuto a ‘Rac 1’, come riporta ‘Marca’, è tornato sulla trattativa per l’attaccante dell’Inter. Quanto al rinnovo di Messi ha aggiunto: “Ha un contratto fino al 2021. Abbiamo l’obbligo di rinnovarlo. Sabato ho parlato con lui, è stata l’ultima volta. Vedo Messi calmo, vuole ritirarsi dal calcio al Barça, lo ha detto”. In merito all’ipotesi di un ritorno di Neymar e al possibile scambio di calciatori ha aggiunto: “E’ improbabile, a causa della situazione economica di tutti i club in Europa”.

Calciomercato Inter Lautaro Barcellona assalto alla Champions

“Vogliamo provare a vincere la Liga e poi la Champions ad agosto. Proprio da questo punto di vista stiamo lottando perché il ritorno della sfida col Napoli possa disputarsi al Camp Nou”. E’ quanto ha dichiarato il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu ai microfoni di RAC1. “La UEFA, se la situazione sarà normale, sa che giocheremo qui. Tuttavia, dobbiamo stare attenti alle nuove ondate di contagi da coronavirus”, conclude il dirigente catalano parlando del ritorno degli ottavi, l’andata, giocata al San Paolo lo scorso 25 febbraio, è finita 1-1.