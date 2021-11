Luiz Felipe obiettivo dell’Inter per la difesa

Dalle lacrime post Lazio-Inter al possibile futuro in nerazzurro, Luiz Felipe potrebbe raggiungere Inzaghi a Milano. Il difensore brasiliano, in scadenza a giugno 2022 con la Lazio, piace ai nerazzurri: “In estate il rinnovo con la Lazio sembrava cosa fatta, però la fumata bianca non è ancora arrivata. Il club nerazzurro segue la situazione: qualora ci fosse la possibilità di inserirsi, l’Inter non si farebbe pregare, anche perché il brasiliano è un giocatore che Inzaghi conosce bene e può essere un’utilissima alternativa da piazzare alle spalle di Skriniar, De Vrij e Bastoni”.

Luiz Felipe occasione low cost, Marotta e soci ci pensano. Il difensore conosce già l’allenatore, esperto e uomo spogliatoio, un elemento di qualità possibile acquisto a parametro zero, difficile non pensarci. L’Inter resta vigile e alla finestra, in attesa di affondare il colpo.