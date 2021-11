Inter, Sanchez verso l’addio: pronto il sostituto

Il cileno è da tempo ai margini del progetto Inter

Non sono nuove le voci che vogliono Alexis Sanchez lontano dall’Inter. Il cileno finora in questa stagione ha raccolto solamente 211 minuti con 1 solo gol segnato. Inoltre alcuni suoi comportamenti, soprattutto sui social, hanno indispettito la società nerazzurra che lo darebbe via volentieri anche per liberarsi di uno stipendio pesante: secondo Interlive, Atletico Madrid e Barcellona potrebbero essere interessate all’occasione, ma un pensierino potrebbe farcelo anche Sampaoli, suo allenatore col Cile, attualmente alla guida del Marsiglia

Beppe Marotta sta però già pensando con chi sostituire Sanchez: in lizza c’è Giacomo Raspadori, obiettivo dell’Inter già in estate e che potrebbe liberarsi dal Sassuolo a condizioni favorevoli. L’attaccante, campione d’Europa con la nazionale, potrebbe essere attratto dai nerazzurri anche perché in neroverde stenta a trovare spazio per via della concorrenza di Scamacca.