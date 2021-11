Inter, l’infortunio preoccupa Inzaghi: “Danno ai muscoli della parte posteriore della coscia”

Brutte notizie dalla Bosnia, Dzeko fermo ai box

Un infortunio che preoccupa in casa Inter quello che vede vittima Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è in ritiro con la sua nazionale, questo quanto affermato nel bollettino medico: “Un gruppo si è allenato allo stadio Grbavica, mentre un altro ha fatto esercizi di stretching ed esercitazioni in palestra. Domani è previsto l’arrivo di Krunic. Per quanto riguarda l’infortunio di Edin Dzeko, la risonanza magnetica ha confermato un certo grado di danno ai muscoli della parte posteriore della coscia, e quindi segue un programma di terapia fisica”.

Da valutare nei prossimi giorni le condizioni del bomber nerazzurro, un ruolo fondamentale nell’Inter di Simone Inzaghi. Lo staff medico nerazzurro, in contatto con quello della Bosnia, valuteranno le condizioni dell’attaccante costantemente.