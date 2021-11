Insigne-Inter, ecco le novità

Insigne verso l’Inter, ci pensa Marotta

Beppe Marotta scende in campo per regalare Insigne all’Inter. Queste le indiscrezioni del Corriere dello Sport: “A gennaio, quando sarà possibile trattare avvisando il Napoli con una semplice pec, si può discutere d’un quadriennale (di sei milioni), con un bonus alla firma di sette e dentro anche i diritti d’immagine – si legge sul Corsport -. Magari è cambiato tutto o proprio niente, ma quando Marotta «sussurra» che «l’attività di monitoraggio è già in atto per quanto riguarda la programmazione futura» è chiaro che comincia ad agitarsi l’etere ma anche un po’ le acque attorno al Napoli non restano poi così placide”.

Non solo Inter su Insigne, ma l’azzurro vorrebbe restare in patria: “L’Inter è il club italiano che seriamente e sobriamente si è presentato appena due mesi fa, bussando con discrezione, senza neanche insistere, consapevole che però, eventualmente, ci sarebbe poi stata una nuova strada più percorribile nel 2022”