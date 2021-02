Lukaku è finito nel mirino del Real Madrid, l’interista è il piano C per rinforzare l’attacco degli spagnoli

Il Real Madrid punta a migliorare e non poco la rosa. In estate, molto probabilmente, ci sarà una mini-rivoluzione utile a ridare slancio al futuro dei Blancos. Tra gli obiettivi primari c’è quello di andare a rinforzare l’attacco. Karim Benzema è giunto al termine della sua avventura con il Real; il francese ha un contratto che scade nel 2022 e ha una clausola rescissoria pari a 400 milioni di euro. La dirigenza spagnola, per non perderlo a zero, potrebbe rinunciare alla condizione contrattuale e cedere il francese per una cifra molto più abbordabile. Il sogno si chiama Kylian Mbappé ma per la cessione il PSG chiede una cifra molto alta. Considerando il momento storico, al momento appare difficile che Florentino Perez possa sborsare una somma importante. Il piano B, invece, si chiama Erling Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund, rispetto al francese, sembra essere più abbordabile ma anche in questo caso i tedeschi chiedono una cifra molto alta. Ecco perché, secondo quanto riferito da todofichajes, il Real Madrid ha pronto il piano C.

Romelu Lukaku l’alternativa

Per il portale spagnolo, l’alternativa ai due giovani calciatori si chiama Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter, sotto la guida tecnica di Antonio Conte, sta trascinando i nerazzurri verso lo Scudetto a suon di gol. Anche il Manchester City è sul classe ’93 ma per todofichajes, qualora il Real Madrid si farà avanti e proporrà qualcosa di concreto Lukaku sceglierebbe senza esitazione gli spagnoli. Il valore del suo cartellino è di 90 milioni di euro e l’Inter sarebbe disposta ad accettare una cifra che non vada sotto ai 70 milioni. Lukaku, da quando veste la maglia dell’Inter, ha totalizzato 81 presenze e messo a referto 57 gol. Numeri importanti che spingerebbero ulteriormente il Real a fare sul serio.