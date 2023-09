Calciomercato Inter: Marotta lo aveva promesso, Klaassen è già a Milano per le visite mediche

L’Inter chiude il mercato con Klaassen

Nell’intervista di ieri sera rilasciata a Sky, Marotta aveva fatto intendere che ci sarebbe stato un ultimo colpo in entrata a centrocampo, ed in effetti un autentico blitz notturno ha portato dall’Olanda a Milano Klaassen.

Il centrocampista Olandese è già a Milano per le visite mediche, contratto di due anni, arriva come free agent, quindi a costo zero, un colpo che a questo punto mette sul mercato Asslani che pare destinato al ritorno ad Empoli, squadra che lo ha lanciato.

Davy Klaassen ricordiamo, è un centrocampista 30 enne, ex Ajax, e ieri sera ha disputato la sua ultima partita con i lancieri in occasione delle qualificazioni all’Europa League.