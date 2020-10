Calciomercato Inter, a zero dal Portogallo: Marotta sfida Paratici

Delicato il momento che passando l’Inter di Antonio Conte che, sta cercando la quadra per sistemare la squadra a sua immagine e somiglianza. Le prestazioni nelle ultime gare non l’hanno aiutato e potrebbe optare per un altro turnover per oggi a Marassi. Intanto sul mercato…

MAROTTA SFIDA PARATICI PER MAREGA: L’IDENTIKIT DEL PORTOGHESE

Dopo aver messo nel mirino Milik del Napoli, il Direttore Sportivo dell’Inter, secondo le news dei vari giornali, ha intenzione di sfidare la Juventus per Marega. Il giocatore maliano, di 29 anni, sta facendo molto bene nel Porto e potrebbe essere una valida alternativa per lo scacchiere nerazzurro. Nella scorsa stagione, è riuscito a mettere a segno 15 reti collezionando 9 assist. La concorrenza si fa agguerrita perché, non c’è solo la Juventus di Paratici ma anche il Siviglia di Monchi. Vediamo cosa succederà.